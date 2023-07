Am Sonntagabend wurden am Tälesee in Empfingen fünf Schlangen der Schlangenart Königspython eingefangen. Nach einer Meldung aus der Bevölkerung an die Horber Polizei, konnten unter Einsatz des Tierschutzverein Horb e.V. die Schlangen gefangen werden.

Ein Tier wurde tot gefunden. Bürgermeister Ferdinand Truffner, Gewässerwart des Fischervereins Andreas Walter und Feuerwehrkommandant Dieter Eger machten sich ebenfalls von der Lage am See ein Bild und unterstützten die Helferinnen des Tierschutzverein Horb e.V. bei der Suche bzw. bei der Information an Badegäste.

Keine Gefahr für Badegäste

Gefahr für die Badegäste bestand zu keiner Zeit, weshalb die Ortspolizeibehörde in Abstimmung mit der Polizei Horb keine Sperrung des Sees durchführte.

Am Montag werden Hinweisschilder am See platziert, Baden im See ist weiterhin erlaubt.

Bei einer Sichtung von weiteren Schlangen bitte umgehend die Mitarbeiterin des Tierschutzverein Horb e.V. kontaktieren: Mobiltelefon: 0151/56268777

Das Aussetzen der Schlangen ist eine Straftat und Tierquälerei, da die Schlangen auf tote Tiere als Mahlzeit angewiesen sind. Sachdienliche Hinweise zum Tierquäler bitte an die Horber Polizei unter der Telefonnummer: 07451/960 oder horb.prev@polizei.bwl.de