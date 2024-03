1 Ein Polizist sammelt im Juli 2023 eine der am Tälesee in Empfingen gefundenen Königspythons ein. Foto: Jürgen Baiker

Die Schlangenbesitzer, die im vergangenen Sommer 14 Königspythons am Empfinger Tälesee ausgesetzt haben, kommen unbestraft davon. Grund sind laut Staatsanwaltschaft Rottweil fehlende Tatnachweise gegen die Verdächtigen.









Den vergangenen Sommer werden viele Empfinger noch gut in Erinnerung haben: Am Sonntag, 9. Juli, heißt es plötzlich: Schlangenalarm am Tälesee. Zunächst werden fünf Königspythons gefunden, am folgenden Tag steigt ihre Zahl schon auf neun, zwei davon können nur noch tot gefunden werden. In den folgenden Tagen sollte die Zahl der gefundenen Schlangen am Tälesee immer weiter steigen. Bis Ende Juli sind es insgesamt 14 Königspythons, die gefunden werden, insgesamt vier von ihnen sind tot.