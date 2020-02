Schiltach Nach Felssturz: Sperrung von B 462 könnte noch länger dauern

Zwar wird noch das geologische Landesamt am heutigen Nachmittag eine genauere Einschätzung abgeben, doch aufgrund des starken Regens sieht es derzeit so aus, dass nicht alle geplanten Felsräumarbeiten erfolgen konnten. Die Freigabe der Straße könnte sich etwas verzögern, hieß es am Montagmorgen vor Ort.