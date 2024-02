Am Waldfreibad in Calmbach wird derzeit vor Giftködern gewarnt. Das Ordnungsamt hat aber noch keine offizielle Meldung erhalten.

Werden derzeit Giftköder in Calmbach ausgelegt? Davor warnen jedenfalls Schilder, die in der Gegend rund um das Waldfreibad aufgehängt wurden.

Auch in der „Bad Wildbad“-Gruppe auf Facebook wird vor den Giftködern gewarnt. Auf Nachfrage unserer Redaktion beim Bad Wildbader Ordnungsamt antwortet Sachgebietsleiterin Petra Kugele, dass man von den Schildern auch privat erfahren habe, „offiziell beim Ordnungsamt ging jedoch keine Mitteilung ein“.

Lesen Sie auch

Wenn etwas Verdächtiges auffallen würde, dann würde man das entsorgen, aber das sei jetzt noch nicht vorgekommen.

Auch woanders gab es verdächtige Wahrnehmungen

Vor längerer Zeit habe es auch verdächtige Wahrnehmungen in anderen Ortsbereichen gegeben, aber auch da sei nichts mehr auffindbar gewesen. Viel mehr könne man nicht tun, „da die Möglichkeiten, den Verursacher ausfindig zu machen, sehr gering sind“, so Kugele weiter. „Zum Glück“ komme das aber nicht so oft vor.