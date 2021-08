1 Das neue Stadion des SC Freiburg könnte den Europa-Park als Namensgeber bekommen. Foto: Tom Weller/dpa

Die Namenssuche für das neue Stadion des Fußball-Erstligisten SC Freiburg ist abgeschlossen. Das war am Freitag aus dem Umfeld der Freiburger Stadtverwaltung zu erfahren, nachdem unsere Zeitung am Donnerstag Spekulationen über die möglichen Namen "Europa-Park-Arena" und "Europa-Park-Stadion" losgetreten hatte.

Freiburg - Hintergrund ist, dass der Verein und der Europa Park in Rust/Ortenaukreis am kommenden Dienstag in Freiburg über einen Ausbau ihrer Zusammenarbeit im Sponsoring-Bereich Informieren werden. Worum es dabei gehe, wollte SC-Sprecher Hoger Rehm am Freitag nicht sagen: Der SC betätige sich grundsätzlich nicht an Spekulationen. Zuletzt sei ja auch spekuliert worden, ob nicht der Freiburger Energieversorger Badenova dem Stadion seinen Namen geben würde, was dann aber nicht der Fall war. Eine erneute Anfrage im Europa Park blieb zunächst unbeantwortet.

Kostenpunkt bis zu 2,5 Millionen Euro im Jahr

Aus dem Freiburger Rathaus war zu hören, dass der SC Freiburg, der das Stadion von der Stadt Freiburg pachten wird, bei der Namenswahl freie Hand habe. Die Zustimmung zur Namens- und Sponsorenwahl durch den Gemeinderat sei lediglich eine Formsache. Der Pachtvertrag schließe lediglich einen Namen für das Stadion aus, wenn dieser für den Ruf der Stadt schädigend wäre, so eine Sprecherin. Nach Informationen unserer Zeitung soll der SC für das Namenssponsoring seiner neuen Spielstätte bis zu 2,5 Millionen Euro im Jahr verlangt haben. Ob der Park vor dem Hintergrund der Corona-bedingten Millionenverluste des vergangenen Jahres – allein der erste Lockdown 2020 kostete den Park laut Betreiber Roland Mack einen dreistelligen Millionenbetrag an Einnahmen - tatsächlich so viel hinblättern wird, steht in den Sternen.