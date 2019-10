Rottweil Neues Katzenhaus für Tierheim

Das alte Katzenhaus ist zu klein geworden, am gestrigen Montag war der Spatenstich zum Bau eines neuen. Es wird gegenüber des Parkplatzes errichtet und grenzt direkt an das Tierheim an. Die Bagger sind bereits gut beschäftigt, die Erdhaufen türmen sich neben dem Bauplatz auf. "Es wird mit Recyclingmaterial von alten, abgerissenen Gebäuden aufgeschüttet, das ist günstiger als echter Schotter", erklärt Günther Hermus, Vorsitzender des Tierschutzvereins. "Bis Ende November soll die Bodenplatte liegen, sodass im Dezember die Halle darüber kommen kann."