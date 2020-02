Rottweil Milde Urteile in Prozess um mutmaßliche Drogenbande

Nur einer von neun Angeklagten im Mammut-Prozess um mutmaßlichen bandenmäßigen Drogenhandel muss nach der Urteilsverkündung am Dienstag tatsächlich ins Gefängnis. Er erhält eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten für den Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Nachgewiesen ist zum Beispiel ein Verkauf von 250 Gramm Kokain an einen verdeckten Ermittler.