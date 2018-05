Region Ehrenamt am Gericht: Die Rolle der Schöffen

Welchem Gericht wird ein Schöffe zugeteilt? Das ist abhängig vom Wohnort. Ob ein Schöffe am Amts- oder am Landgericht eingesetzt wird, kann er sich nicht selbst aussuchen. Zur Teilnahme an einer Verhandlung sind Schöffen verpflichtet; der Arbeitgeber muss sie freistellen. Schöffen werden normalerweise nicht zu mehr als zwölf Verhandlungen pro Jahr herangezogen. Sie haben die gleiche Stimme wie ein Berufsrichter, es gilt die Zwei-Drittel-Mehrheit: Bei einer Verhandlung am Amtsgericht mit einem Richter und zwei Schöffen können die Laienrichter theoretisch gegen den Richter entscheiden; am Landgericht, wo bei Verhandlungen mit Schöffen auch mehrere Richter beteiligt sind, kann gegen die Stimmen beider Schöffen niemand verurteilt werden.

Wirbel um Schöffenwahl in der Region

Dass die Schöffenwahl in den Gemeinderäten durchaus für Ärger sorgen kann, zeigte sich jüngst auch in der Region. In Horb (Kreis Freudenstadt) wurde nicht, wie früher üblich, über alle Kandidaten gemeinsam, sondern geheim abgestimmt. Einige Stadträte vermuten nun, dass es darum ging, Kandidaten des politisch rechten Lagers zu verhindern. Auch im Gemeinderat von Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) wurde der Vorschlagsliste nur unter Protest zugestimmt. Einige Räte störte es, über die Personen abzustimmen, die sie nicht kennen und von denen sie sich kein Bild machen konnten.