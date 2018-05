Villingen-Schwenningen Ja zu Laienrichtern "nur unter Protest"

Mehrheit der 73 Personen nicht bekannt

Aber: Kann der Gemeinderat wirklich guten Gewissens über so wichtige Personalien entscheiden, wenn er die Mehrheit dieser 73 Personen nicht einmal kennt? Daran haben auch die Gemeinderäte so ihre Zweifel. "Da sind Leute drauf, von denen wir die wenigsten kennen und wir sollen jetzt dafür stimmen?!", ereiferte sich beispielsweise CDU-Sprecherin Renate Breuning jüngst im Verwaltungsausschuss Villingen-Schwenningen und erhielt zustimmendes Kopfnicken, nicht nur seitens der Gemeinderäte, sondern auch von der Verwaltung. "Nur unter Protest" stimmte daher auch CDU-Mitglied Katharina Hirt zu.

Die Schöffen werden für die Jahre 2019 bis 2023 gewählt. Bis zum 22. Juni 2018 müssen die Städte ihre Vorschlagslisten aufstellen und "nebst etwaigen Einsprüchen" bis spätestens 3. August an das jeweils zuständige Amtsgericht senden. Villingen-Schwenningen soll mindestens 42 Personen vorschlagen und in seiner Vorschlagsliste alle Gruppen der Bevölkerung nach Geschlecht, Alter, Beruf und sozialer Stellung angemessen berücksichtigen. 75 haben sich beworben, zwei blieben aufgrund der Altersgrenze unberücksichtigt, so die Verwaltung. Schöffen dürfen bei Amtsantritt nicht älter als 69 Jahre sein.