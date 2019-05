Pforzheim/Birkenfeld Mord an Simon P.: Angeklagte über Leichenfund

Mit Malerfolie hätten sie gemeinsam den Leichnam eingepackt und zusammen mit rund 30 Waffen "mehr schlecht als recht" im Auto verstaut, sagt der Angeklagte. Die Waffen haben sie angeblich in einer Garage in Pforzheim ausgeladen. Richtig viel gesprochen haben sie während dieser Machenschaften wohl nicht wirklich. Wie in einem Tunnel sei er gewesen und habe nicht klar denken können, beteuert der Pforzheimer.

Hauptangeklagter grinst

V. macht sich nebenher gelassen Notizen, grinst ins Publikum und schaut hier und da ungläubig in die Runde – insbesondere dann, wenn die Aussagen ihn belasten. Man fragt sich, ob er noch ein Ass im Ärmel hat, das er bislang allen vorenthält. Das sollte er – wenn dem so ist – in seinem Interesse bald ausspielen. Bereits am zweiten Prozesstag vor gut einer Woche hat Anil C. sich geäußert, wie er zusammen mit dem Italiener die Leiche in den Wald schaffte.

Auch ihm habe V. lediglich gesagt, sie müssten gemeinsam etwas erledigen. Dass es dabei um das Vergraben einer Leiche ging, will C. erst erkannt haben, als er den toten Simon Paulus im Kofferraum sah. Aus Angst habe er geholfen, ein Loch zu graben. Als er aber Probeliegen sollte, habe er endgültig die Nerven verloren und sei abgehauen, waren vor einer Woche seine Worte.

Mit auf der Anklagebank sitzt ein 26-jähriger Grieche, der mit dem Hauptangeklagten und C. den Mord an einer 60-jährigen Frau aus Habgier geplant haben soll. Doch bislang schweigt der Mann zu diesen Vorwürfen. Der Prozess wird am 3. Juni vor der Schwurgerichtskammer in Karlsruhe fortgesetzt.