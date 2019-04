Pforzheim/Birkenfeld Getöteter Jäger Simon P: Prozess startet

2

Calw

Gerüchte: Ein abgekartetes Spiel?

Die Gerüchteküche brodelt. Seit in der jüngsten Gemeinderatssitzung die Stiftung Hoffnungshäuser ihr Bauprojekt vorgestellt hat, das in der Waldsiedlung auf dem Wimberg verwirklicht werden könnte, kommen immer wieder Zweifel am Vorgehen auf. Doch was ist dran an den Gerüchten?