Am Gelsenkirchener Hauptbahnhof Paar hat vor Zugpassagieren Sex am Bahnsteig

Heiß her ging es am Dienstag am Bahnsteig des Gelsenkirchener Hauptbahnhofs: Ein Paar soll dort „in wechselnden Praktiken“ Sex gehabt haben – vor den Augen eines Lokführers und der Passagiere eines Regionalzugs. Ungeschoren kamen die beiden nicht davon.