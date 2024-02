Ortsdurchfahrt Loßburg: So geht es mit der Dauerbaustelle weiter

1 Ab dem 4. März laufen die Bauarbeiten in der Oberndorfer Straße unter Vollsperrung. Der erste Abschnitt führt von der Kreuzung mit der B 294 bis zur Einmündung in die Arthur-Hehl-Straße. Foto: Niklas Ortmann

Die Winterpause ist vorbei: Die Bauarbeiten an der Ortsdurchfahrt Loßburg werden fortgesetzt. Wie es mit der Dauerbaustelle weitergeht und mit welchen Einschränkungen die Verkehrsteilnehmer rechnen müssen.









Link kopiert



Die Baustelle an der Ortsdurchfahrt geht in die nächste Runde. Für die Loßburger und alle Verkehrsteilnehmer, die durch den Ort fahren müssen, ist das mittlerweile fast schon eine gewohnte Nachricht. Es ist bereits das dritte Jahr, in dem die Bauarbeiten nach einer Winterpause wieder aufgenommen werden. Auch diesmal – wie in den beiden Jahren zuvor – mit der Aussicht, dass es das letzte Jahr sein wird, in dem an der Baustelle gearbeitet werden muss.