2024 wieder Vollsperrungen : Ortsdurchfahrt Loßburg bleibt Dauerbaustelle

1 Wo sich der Verkehr unlängst gestaut hatte, ist nun wieder freie Fahrt möglich: Die Arbeiten am vierten Bauabschnitt sind abgeschlossen. Foto: Niklas Ortmann

Große Erleichterung bei allen Verkehrsteilnehmern: Die Ortsdurchfahrt in Loßburg ist wieder frei befahrbar – allerdings nur vorübergehend. Nach der Winterpause geht es mit den Bauarbeiten weiter, die nun voraussichtlich bis Mitte 2024 andauern sollen.









Die lästigen Verzögerungen, die Verkehrsteilnehmer in Loßburg hinnehmen mussten, bleiben zumindest in den Wintermonaten erspart. Die Ampel, die infolge der Teilsperrung an der Kreuzung Oberndorfer Straße/B 294 den Verkehr – trotz Umleitung – teilweise bis hoch an den Kreisverkehr bei der Firma Arburg gestaut hatte, ist abgebaut, und auch die erneute, knapp dreitägige Vollsperrung, die Ende November in Teilen des Ortes ein Schilderchaos verursacht hatte, ist Geschichte.