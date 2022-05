Nagolder Badepark startet ohne Hygieneregeln in die Saison

Öffnung am 14. Mai

3 Die Becken im Freibadbereich sind bereits mit Wasser gefüllt. Foto: Fritsch

Der Badepark in Nagold startet am 14. Mai in die Sommersaison. Die Corona-Pandemie spielt in diesem Jahr nur eine untergeordnete Rolle. Stattdessen sorgen – nicht zuletzt durch den Ukraine-Krieg – andere Themen für Gesprächsstoff.















Link kopiert

Nagold - Mancherorts wird aufgrund der steigenden Gaspreise die Wassertemperatur gesenkt oder wie im Falle des Stammheimer Freibads erst später in die Saison gestartet. Im Nagolder Badepark ist dies nicht der Fall: "Da die Auswinterung sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und wir ohne Probleme in die Sommersaison starten möchten, haben wir uns schon vor Jahren dazu entschlossen, erst Mitte Mai zu öffnen", sagt Philipp Baudouin, Leiter des Amtes für Kultur, Sport und Tourismus. Und auch vor kälterem Wasser bleiben die Badegäste verschont: "Da die Becken über eine Solaranlage beheizt werden, ist ein Absenken der Temperatur nicht nötig", erklärt Baudouin.

Mitarbeiter gesucht

Die Eintrittspreise, die im vergangenen Jahr deutlich erhöht wurden, bleiben unverändert. Mögliche Auswirkungen des Ukraine-Kriegs würden sich in Nagold erst am Saisonende zeigen, wenn klar sei, wie sich die Kosten für Wasser und Strom entwickelt haben. Ein akuteres Problem ist hingegen der Personalmangel: "Wir suchen dringend eine Fachkraft für Bäderbetriebe für das ganze Jahr, ebenso suchen wir noch Rettungsschwimmer und Mitarbeiter zur Reinigung der Außenanlagen für die Sommersaison", so Baudouin.

Keine Hygieneregeln

Immerhin: Das Thema Corona ist vom Tisch – zumindest fast. Hygieneregeln wird es im Badepark keine geben, allerdings werden die Besucher darauf hingewiesen, "zu ihrer eigenen Sicherheit" im Eingangsbereich, in den Umkleideräumen und am Kiosk eine Maske zu tragen und auf den Abstand zu achten.

Ein weiteres Thema, das derzeit deutschlandweit für Diskussionen sorgt: In Göttingen (Niedersachsen) dürfen Badegäste jeglichen Geschlechts an den Wochenenden oberkörperfrei baden. Ist das "Oben-ohne-Schwimmen" bald auch in Nagold möglich? "Aktuell gibt es hierzu keine Überlegungen", sagt Baudouin. Stattdessen liegt der Fokus auf der Saisonvorbereitung, die laut Baudouin "nach Plan" verläuft.

Lesen Sie auch: Nackte Brüste auch im Rottweiler Freibad erlaubt?

Info: Öffnungszeiten

Der Badepark ist vom 14. Mai bis zum 17. September täglich von 8.30 bis 20.30 Uhr geöffnet. Letzter Einlass ist um 19.30 Uhr; Badeschluss um 20 Uhr. Die Hauptkasse ist für den Vorverkauf am Samstag, 7. Mai, von 8.30 bis 12 Uhr und von Dienstag, 10. Mai, bis Freitag, 13. Mai, von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Einzelkarten, Abendkarten sowie 10-er Karten können direkt am Kassenautomaten oder im Ticketshop im Internet unter www.nagold.de/Badepark gekauft werden. Zu einem späteren Zeitpunkt wird es dann auch möglich sein, sämtliche Karten, außer der Familienkarte und der Alleinerziehendenkarte, direkt online zu kaufen und auf das Handy zu laden.