1 Das Stammheimer Freibad startet am 14. Mai – und damit zwei Wochen später als gewöhnlich – in die neue Saison. Foto: Archiv/Fritsch

Auch eine Folge des Ukraine-Kriegs: Statt am 1. Mai beginnt die Saison im Stammheimer Freibad in dieser Saison erst am 14. Mai – um Energie zu sparen. Droht nun sogar eine Erhöhung beim Eintrittspreis?















Calw - Immerhin: Ganz so lange wie im vergangenen Jahr müssen sich die Calwer Wasserratten diesmal nicht gedulden. 2021 öffnete das Stammheimer Freibad schließlich erst am 3. Juni – coronabedingt. Doch den 1. Mai als üblichen Starttermin, an dem die meisten Bäder in Deutschland normalerweise öffnen, kann man in Calw auch in diesem Jahr nicht einhalten. Erst ab dem 14. Mai darf in Stammheim geplanscht werden.