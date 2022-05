1 Ein Freibad-Besuch ohne Bikini-Oberteil: Ist das in Rottweil bald möglich? Foto: © leszekglasner – stock.adobe.com, Otto / Montage: Kieninger

Göttingen macht’s vor: Dort dürfen in Schwimmbädern neuerdings alle Badegäste gleich welchen Geschlechts "oben ohne" baden – zumindest an den Wochenenden. Werden auch in Rottweil künftig mehr entblößte Brüste zu sehen sein?















Rottweil - Vor noch gar nicht allzu langer Zeit, galt es als unangebracht, als Frau einen Bikini in der Öffentlichkeit zu tragen. Der Einteiler war Pflicht, die freie Sicht auf zu viel Haut nicht akzeptabel. Heutzutage ist das undenkbar. Vielleicht wird man in ein paar Jahrzehnten über die aktuelle Diskussion lächeln. Nachdem nämlich bekannt wurde, dass in Göttingens Schwimmbädern – plump ausgedrückt – die Hüllen fallen, stellt sich nun die Frage, ob die Stadt hier eine Vorreiterrolle einnimmt und eine neue Bademode-Revolution losgetreten hat, die bis nach Rottweil schwappen könnte.