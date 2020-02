Oberndorf a. N. Heckler & Koch: Heeschen als Zeuge vorm Landgericht?

Verfahren scheiterte bislang an Hauptzeugen

Es war bereits der dritte Termin. Jedes Mal scheiterte das Verfahren an der Ladung des Hauptzeugen Andreas Heeschen. Vor wenigen Monaten hatte sich der Noch-Hauptaktionär per E-Mail bei der Presse gemeldet und sich gegen eine Darstellung, er sei unauffindbar, gewehrt. Er sei in Großbritannien nachweislich erreichbar. "Ich entziehe mich weder der postalischen Zustellung noch einer offiziellen Ladung als Zeuge vor dem Landgericht Rottweil", erklärte er.