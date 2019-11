Oberndorf Spekulation um heimliche Übernahme: Heckler & Koch-Chef meldet sich zu Wort

In einer "Klarstellung", die unserer Zeitung vorliegt, behauptet Heeschen, dass er nach wie vor Mehrheitsaktionär des Waffenherstellers aus Oberndorf ist und es zu keinem Zeitpunkt einen Wechsel gegeben habe. "Ich bin Mehrheitsgesellschafter der H & K AG und übe sämtliche Stimmrechte aus meinen Aktien seit Gründung der AG aus", heißt es in der Mitteilung wörtlich. Anlass für die Äußerung ist ein Verfahren vor dem Landgericht Rottweil. Dort versucht Ex-Geschäftsführer Nicola Marinelli per Klage zu beweisen, dass es bei HK zu einem Eigentümerwechsel kam und nun der französische Investor Nicolas Walewski das Zepter bei HK führe. Für Marinelli persönlich ist diese Frage entscheidend. Er hat nämlich eine sogenannte Change-of-Control-Klausel in seinem Arbeitsvertrag und fordert angeblich 0,5 Mio. Euro Entschädigung für sein Ausscheiden.

Das Gericht will den 58-jährigen Heeschen als Zeugen laden, um Klarheit zu bekommen. Aber der Justiz gelang es laut der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" nicht, dem Unternehmer eine Ladung zukommen zu lassen. Heeschen wehrt sich gegen eine Darstellung, er sei unauffindbar: "Ich habe einen festen Wohnsitz in Großbritannien und bin dort nachweislich erreichbar. Ich entziehe mich weder der postalischen Zustellung noch einer offiziellen Ladung als Zeuge vor dem Landgericht Rottweil", erklärt er. Eine Ladung wäre auch über die H&K-Unternehmensadresse möglich, was vom Landgericht aber nicht genutzt worden sei.