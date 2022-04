1 Trugen sich in Neckarsulm beide in die Torschützenliste ein: Mijo Tunjic (li.) und Konrad Riehle. Foto: imago/Eibner

Als bereits in der 46. Minute das 7:0 für den Fußball-Oberligisten Stuttgarter Kickers bei der Sport-Union Neckarsulm fiel, deutete manches auf den höchsten Auswärtssieg der Vereinsgeschichte hin. Der bisherige Rekord liegt bei 8:0, jeweils eingefahren 1987 in der zweiten Liga beim SSV Ulm 1846 und 2020 in der Oberliga beim 1. FC Bruchsal.

Diesmal blieb es beim 7:0 (6:0) – was aber dennoch ein dickes Ausrufezeichen im Kampf um den Aufstieg darstellt, zumal Meisterschaftskonkurrent SGV Freiberg beim SV Linx über ein 0:0 nicht hinauskam und die Blauen damit die Tabellenführung übernahmen. „Wir sind von Anfang an sehr dominant aufgetreten und haben unsere Stärken aufs Feld gebracht, bei Halbzeit war das Spiel gelaufen“, lobte Kickers-Coach Mustafa Ünal sein Team ohne in Euphorie zu verfallen. Den Sprung an die Spitze nahm er dennoch erfreut zur Kenntnis: „Es hätte nicht besser laufen können. Aber wir sind noch nicht aufgestiegen. Wichtig ist, dass wir nach dem letzten Spieltag ganz oben stehen.“

Konrad Riehle (11., 27.), Ivo Colic (16./erstes Saisontor), Mijo Tunjic (17.), Kevin Dicklhuber (42.), Malte Moos (44.) und Ruben Reisig (46.) erzielten die Treffer gegen einen hilflos wirkenden Gegner. „Es ist unglücklich gelaufen, wir erwischten einen schlechten Tag“, sagte Neckarsulms Stürmer Domenico Botta.

Allerdings zeigten die Blauen vor der Pause auch ihre beste Saisonleistung. Enorm ballsicher, abgebrüht, mit viel Tempo und sehr effizient vor dem gegnerischen Tor präsentierte sich die Ünal-Elf. Nach der Pause ließ sie es etwas ruhiger angehen, doch unterm Strich ließ man 90 Minuten lang keine Torchance der Mannschaft von Trainer Marcel Busch zu.

Zur guten Stimmung bei den Blauen passte eine Erfolgsmeldung von der eigenen U17. Durch ein 4:1 beim FSV Mainz 05 sicherte sich die Mannschaft von Trainer Lukas Kling vorzeitig den Klassenverbleib in der B-Junioren-Bundesliga. Dadurch ist der Status des Nachwuchsleistungszentrums (NLZ) für ein weiteres Jahr gesichert. „Dass wir das bei sieben Absteigern geschafft haben, ist wirklich überragend, Hut ab vor Mannschaft und Trainerteam“, freute sich Norbert Stippel, der Sportliche Leiter des NLZ.

Hinspiel in Pforzheim verloren

Bereits am Gründonnerstag (19 Uhr) geht es für die erste Mannschaft im Gazi-Stadion auf der Waldau gegen den 1. CfR Pforzheim weiter. Die Gefahr, dass im Lager der Blauen jetzt einer abgeht, sieht Ünal nicht: „Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Zumal wir im Hinspiel in Pforzheim verloren haben. Da haben wir ohnehin noch etwas gutzumachen.“

Aufstellung Kickers

Castellucci – Moos (67. Riedinger), Zagaria, Kolbe, Blank – Reisig, Campagna, Colic (60. Obernosterer) – Dicklhuber, Tunjic (67. Braig), Riehle (60. Baroudi).

Restprogramm Kickers und SGV Freiberg

14. April 19 Uhr: Kickers – 1. CfR Pforzheim, 18 Uhr: SGV – 1. FC Rielasingen-Arlen

18. April 15.30 Uhr: Freiburger FC – Kickers, 15.30 Uhr: SU Neckarsulm – SGV

23. April 14 Uhr: Kickers – TSV Ilshofen, 14 Uhr: SGV – 1. CfR Pforzheim

27. April 18.30 Uhr: 1. FC Bruchsal – Kickers, 18.30 Uhr: Freiburger FC – SGV

30. April 16 Uhr: Kickers – FSV 08 Bietigheim-Bissingen, 14 Uhr: SGV – TSV Ilshofen

4. Mai 19 Uhr: Kickers – 1. FC Rielasingen-Arlen, 18.45 Uhr: SGV – FC 08 Villingen

7. Mai 17 Uhr: 1. Göppinger SV – Kickers, 15.30 Uhr: 1. FC Bruchsal – SGV

14. Mai 14 Uhr: Kickers – FV Lörrach-Brombach, 14 Uhr: SGV – FSV 08 Bissingen

21. Mai WFV-Pokal-Finale (Uhrzeit offen): Kickers – TSV Essingen/SSV Ulm 1846

21. Mai 14 Uhr: 1. Göppinger SV – SGV

möglicherweise 26. Mai FC Nöttingen – Kickers

28. Mai 15.30 Uhr: SGV – FV Lörrach-Brombach

möglicherweise 29. Mai Kickers- SV Oberachern

4. Juni 15.30 Uhr: SF Dorfmerkingen – Kickers, 15.30 Uhr: FC Nöttingen – SGV