2 Am Montagabend Schlag 18 Uhr leert Hausmeisterin Monika Gaßner pünktlich zum Ablauf der Bewerberfrist den Briefkasten am Alten Rathaus. Foto: Otto

Sollte sich noch jemand mit dem Gedanken tragen, in Rottweil für die OB-Wahl zu kandidieren: Es ist zu spät. Am Montagabend endete die offizielle Frist. Es bleibt bei vier Bewerbern.















Rottweil - Hausmeisterin Monika Gaßner schreitet am Montag Punkt 18 Uhr zur Briefkastenleerung. Bis dahin wäre Zeit gewesen, noch seinen Hut in den Ring zu werfen. Fazit: Es gibt keine weiteren Bewerber. Dass die Wahl aber für die Bürger von Interesse ist, zeigen die zahlreichen Anträge auf Briefwahl, die Monika Gaßner herausfischt.

Wenig später tagt der Gemeindewahlausschuss im Alten Ratssaal und lässt offiziell die bekannten Bewerber zur Wahl zu: Am 25. September treten Simon Busch aus Rottweil, der amtierende Bürgermeister Christian Ruf, Kai Jehle-Mungenast aus Stuttgart und AfD-Kandidat Joachim Bloch aus Tuttlingen an.

Eine Formalie – doch in der Sitzung des Gemeindewahlausschusses wird es dann – unter dem lauten Getrommel der Montagsdemonstranten – doch nochmal spannend: Wie Hermann Leins als stellvertretender Vorsitzender erklärt, seien die Bewerbungen von Bürgermeister Christian Ruf und Simon Busch als erstes gleichzeitig eingegangen. Das Los entscheidet deshalb, wer auf dem Stimmzettel den begehrten ersten Platz ganz oben einnimmt.

Leins zieht Platz eins

Ausschussmitglied Karl-Heinz Weiss tütet beide Stimmzettel-Versionen ein, mischelt und Leins zieht: Simon Busch steht auf Platz eins, gefolgt von Ruf. Auf den Plätzen dahinter sind Jehle-Mungenast und Bloch.

Amtsinhaber Ralf Broß, der zum Städtetag nach Stuttgart wechseln wird, bekommt dieses Prozedere übrigens nicht mit. Er ist zwar Vorsitzender des Wahlausschusses, aber weilt noch im Urlaub, wie Leins erklärt. Als einziger Kandidat ist übrigens Kai Jehle-Mungenast in der Ausschusssitzung dabei.

Stimmzettel werden gedruckt

Jetzt geht es Schlag auf Schlag weiter. Schon am Dienstag werden die Stimmzettel gedruckt, erklärt Leins. Die Zahl der Wahllokale werde aufgrund des stetig steigenden Interesses an der Briefwahl weiter reduziert: von 19 auf zehn. Die Wahllokale in den Ortschaften bleiben laut Leins wie gehabt. 19 500 Bürger sind wahlberechtigt. Schon am ersten Tag nach Zustellung der Wahlbenachrichtigung seien 650 Briefwahlanträge eingegangen. Leins rechnet mit deutlich mehr als 4000 Briefwählern.

Kandidatenvorstellung am 15. September

Der nächste große Termin für die Bürger und die Bewerber ist der Donnerstag, 15. September. Dann findet ab 19 Uhr in der Stadthalle die offzielle Kandidatenvorstellung statt.

Der Gemeindewahlausschuss trifft sich am 26. September wieder. Gibt es dann einen neuen Rottweiler OB? Wenn nicht, ist die Neuwahl am 16. Oktober. Und für die können dann tatsächlich auch ganz neue Kandidaten antreten.

Info: Podiumsdiskussion geplant

Bislang gab es kein direktes Aufeinandertreffen der Kandidaten. Das wollen die Jusos im Kreis Rottweil, zusammen mit dem Stadtjugendring Rottweil, ändern: Am Montag, 5. September, findet ab 20.30 Uhr im Parkhaus in Rottweil beim Stadtjugendring eine Podiumsdiskussion "mit allen drei demokratischen OB-Kandidaten Simon Busch, Kai Jehle-Mungenast und Christian Ruf statt" wie die Jusos mitteilen. Dabei soll es vor allem um jugendrelevante Themen gehen, doch auch tagesaktuelle Fragen werden diskutiert. "Wichtig ist uns, dass Themen für Jugendliche stärker in den Fokus rücken, auch um Jugendliche mehr für die Politik zu begeistern", so Vorsitzender Ali Zarabi. Die offizielle Kandidaten-Vorstellung findet am Donnerstag, 15. September, ab 19 Uhr in der Stadthalle statt. Jeder Kandidat hat 15 Minuten Redezeit und kann 15 Minuten lang befragt werden.