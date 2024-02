Nina Warken in Bisingen: Generalsekretärin beim Politischen Aschermittwoch

Nina Warken in Bisingen

1 Die Redner beim sprechen beim Politischen Aschermittwoch aus den Besucherreihen heraus, so auch die Bundestagsabgeordnete Annette Widmann-Mauz. Foto: Kauffmann

Nina Warken, Generalsekretärin der Südwest-CDU, hat beim Politischen Aschermittwoch in der Hohenzollernhalle in Bisingen kräftig gegen die Bundesregierung ausgeteilt. Die Christdemokraten stünden fest an der Seite der Landwirte und im Hinblick auf Migration für „mehr Klartext“.









Als eine, die nicht den Klischees entspricht, die sachlich überzeugend argumentiert ohne lautstarke Sprüche, so hat die Bundestagsabgeordnete Annette Widmann-Mauz die Hauptrednerin des Politischen Aschermittwochs, Nina Warken, vorgestellt. Dagegen beschreibt Bisingens Bürgermeister Roman Waizenegger die Generalsekretärin der Südwest-CDU so: „Ich habe mir sagen lassen, Frau Warken sei ein schöner Pitbull, aber der hat Hörner.“ Welche Interpretation nun zutrifft durften die Besucher an dem Abend freilich selbst entscheiden.