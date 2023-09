Jetzt tut sich was im Schwarzwald-Baar-Center: Mit der Eröffnung der neuen Kaufland-Filiale kehrt in das Einkaufscenter wieder Leben ein. Gleich am ersten Tag wird das Geschäft von den Kunden förmlich überrannt.

„Villingen-Schwenningen hat darauf gewartet“, verkündete David Kunze bei der Eröffnung der neuen Kaufland-Filiale im Schwarzwald-Baar-Center. Der Hausleiter ist überwältigt von dem Ansturm, den das Geschäft schon am frühen Donnerstagmorgen erfahren hat.

Pünktlich um 7 Uhr hat die neue Filiale auf den ehemaligen Flächen des Real-Markts eröffnet und haucht dem Center damit neues Leben ein. Nachdem Aldi, Real und vereinzelte Modegeschäfte das Center verlassen hatten und verwaiste Räumlichkeiten zurück ließen, sei die Standortwahl auch mit etwas Unsicherheit verbunden gewesen, wie zu erfahren war. Um so schöner, dass die Kunden nun für die Eröffnung sogar Schlange standen. Der enorme Ansturm spiegelte sich auch auf der mit 1500 Parkplätzen ausgestatten Parkfläche wider. Hierfür waren am Eröffnungstag sogar Parkeinweiser im Einsatz.

Der Parkplatz am Schwarzwald-Baar-Center ist bei der Eröffnung der Kaufland-Filiale nahezu voll. Foto: Simone Neß

Die 300 Einkaufswagen seien um 10 Uhr morgens bereits alle im Betrieb gewesen, schilderte Kunze und vermutete um diese Uhrzeit bis zu 500 Kunden in der Filiale. Auch Matthias Jendryschik, Leiter der Stabsstelle Stadtmarketing, betonte wie wichtig Kaufland für das Center und die Region sei.

Die Kaufland-Filiale ist nicht ganz so groß wie der frühere Real-Markt. Auf einer Fläche von 4300 Quadratmetern werden rund 30 000 Artikel angeboten. Dabei zeichnet den Markt auch eine 20 Meter lange Frische-Theke aus. Kunze betonte, dass man bei der Wahl der Produkte vor allem auf die Regionalität großen Wert lege, was sich beispielsweise in der Wein- und Spirituosen-Abteilung zeige.

Der Ansturm auf die neue Kaufland-Filiale ist am ersten Tag enorm. An mancher Stelle gibt es kaum noch Durchkommen. Foto: Simone Neß

In der Filiale sind nun knapp 100 Mitarbeiter beschäftigt. Für Kunze ist es bereits die vierte Kaufland-Neueröffnung, an der er beteiligt ist, jedoch die erste, in der er als Hausleiter tätig ist. Seit 2010 arbeitet der 33-Jährige bei Kaufland und hat hier auch seine Ausbildung als Einzelhandelskaufmann absolviert.

Der Umbau wurde auch dahingehend genutzt, um energiesparende und klimaschonende Technik einzusetzen. Die eingebaute LED-Beleuchtung spare etwa ein Viertel an Strom im Vergleich zu herkömmlicher Beleuchtung, wie Kunze erläuterte. Und auch durch die geschlossenen Kühlmöbel könne Energie eingespart werden.

Am Eröffnungstag gab es viele Sonderaktionen – so konnte auch mit diesem als Schoko-Bon verkleideten Mitarbeiter ein Foto gemacht werden. Foto: Simone Neß

Der Ansturm war am ersten Tag so groß, dass sich an den Kassen, darunter auch sechs Selbstbedienungskassen, meterlange Schlangen gebildet hatten. Die Mitarbeiter versüßten den Kunden die Wartezeit mit Süßigkeiten, und auch im Rahmen verschiedener Sonderaktionen war für die ein oder andere Verkostung gesorgt.

Öffnungszeiten

Kaufland

Die Filiale ist von Montag bis Samstag, von 7 bis 22 Uhr, geöffnet. Außerhalb der Öffnungszeiten des Centers ab 20 Uhr erfolgt der direkte Zugang durch den zweiten Eingang des Centers.