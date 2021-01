Schwarzwald-Baar-Center Real verkündet Schließung in Villingen-Schwenningen

"Diese schwere Entscheidung wurde nicht ohne die eingehende Prüfung aller Möglichkeiten getroffen. Durch die schwierige wirtschaftliche Lage aufgrund sehr hoher Verluste in den vergangenen Jahren wäre eine Fortsetzung der Betreibung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten jedoch nicht verantwortbar", wird Real-Chef Bojan Luncer in der Mitteilung zitiert.

Und: Für alle Real-Mitarbeiter vor Ort würde in diesem Fall ein Sozialplan gelten, der mit dem Real-Gesamtbetriebsrat vereinbart worden sein soll. Hierüber sollen die 92 Mitarbeiter, die in dem Markt in Villingen-Schwenningen tätig sind, abgesichert werden.

Die Gewerkschaft Verdi, die bei der Ausarbeitung solcher Sozialpläne normalerweise mit am Tisch sitzt, zeigt sich schockiert über die Nachricht. Der zuständige Gewerkschaftssekretär Markus Klemt erfuhr erst über den Schwarzwälder Boten von der geplanten Schließung. "Das ist eine Schocknachricht", erklärt er im Gespräch mit unserer Zeitung. Sein letzter Stand sei gewesen, dass die Zukunft des Marktes weiterhin vollkommen ungewiss sei. Grundsätzlich sei für ihn vorstellbar gewesen, dass eventuell Kaufland die Fläche direkt von Real übernimmt.

Der Gewerkschaftssekretär hält es nicht für ausgeschlossen, dass ein möglicher neuer Mieter trotzdem in den Startlöchern steht, aber den Betrieb nicht sofort aufnehmen möchte. Aus einem einfachen Grund: Sollte das Geschäft länger als ein Vierteljahr geschlossen bleiben, sei man gesetzlich nicht dazu verpflichtet, die Betriebsangehörigen zu den gleichen Konditionen sowie Rechten und Pflichten zu übernehmen.

Schließung wohl nur mit horrenden Vertragsstrafen möglich

Klemt macht deshalb keinen Hehl daraus, dass er für die 92 Mitarbeiter schwarz sieht: "Die Chance, dass die Mitarbeiter dort wieder beschäftigt werden, stehen schlecht."

Beim Vermieter, dem Schwarzwald-Baar-Center, zeigt man sich indes ebenfalls "extrem überrascht" über diese Mitteilung, wie Centermanager Klaus Kricks erklärt. Auch er hatte erst über unsere Redaktion von der offiziellen Mitteilung des Unternehmens erfahren. "Mag sein, dass sie sich eine Schließung wünschen – das entspricht aber nicht der vertraglichen Situation", macht Kricks deutlich. Demnach würde noch ein Mietvertrag bestehen, in dem auch eine Betriebsverpflichtung verankert sei. Sprich: Eine Schließung ist wohl nur mit horrenden Vertragsstrafen möglich.

Überraschend sei die Mitteilung insbesondere deshalb, weil es eigentlich – so erklärt der Centermanager – jüngst noch Kontakt mit dem Unternehmen gehabt hatte. Kricks: "Letzte Woche gab es noch Gespräche mit dem Hause Real." Eine Schließung sei da aber noch nicht Thema gewesen.

Trotz der unerwarteten Nachricht, fällt Kricks nicht aus allen Wolken. Denn der erfahrene Centermanager war sich ebenfalls bewusst: "Die Lebenserwartung des Betriebsgebildes Real war überschaubar." Im Hintergrund würden deshalb bereits "sehr weit fortgeschrittene Gespräche" laufen, was mit der Fläche zukünftig passiert. Einen "Plan B, C und D" habe man deshalb schon in der Schublade.

Überhaupt sieht er das Schwarzwald-Baar-Center für die Zukunft nicht schlecht aufgestellt. Im Gegenteil. "In der Zeit, in der unsere Mieter noch Umsatz machen durften, war die Welt bei den meisten in Ordnung". Die Entwicklung des Centers sei deshalb grundsätzlich positiv – "der Standort funktioniert", betont der Centermanager. Doch wie sieht es mit den leeren Flächen aus, beispielsweise von Aldi, der sich jüngst aus dem Center verabschiedet hatte?

Kricks: "Wir sind derzeit am Gesamtpuzzle dran." Demnach wünschten sich mehrere Mieter größere Flächen, während sich andere lieber verkleinern wollen. Man sei deshalb derzeit dabei auszuloten, wie sich die Auf- und Einteilung der Flächen zukünftig gestalten könnte. Auch unabhängig von der Zukunft der großen Real-Fläche bleibt es wohl weiterhin spannend im Schwarzwald-Baar-Center.