Villingen-Schwenningen Verhandlungen zum Real-Markt laufen weiterhin

Für die fast 90 Mitarbeiter bleibt daher weiterhin nichts anders übrig, als zu rätseln und zu spekulieren wie oder ob es mit dem Markt weiter geht. Klemt: "Verlässliche Informationen gibt es keine."

Anders sieht es hingegen in anderen Märkten in Südbaden aus. In Donaueschingen, Lahr sowie Freiburg wird es nach derzeitigen Informationen eine Übernahme geben. "Hier wurde den Betriebsräten und der Hausleitungen bereits die jeweilig geplante Übergabe an Kaufland oder Edeka mitgeteilt", so der Fachbereichssekretär.