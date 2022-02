5 Die Adler-Filiale im Schwarzwald-Baar-Center wird im März schließen. Grund soll die Standort-Situation im Center sein. Foto: Neß

Seit über 20 Jahren bietet das Schwarzwald-Baar-Center den Kunden ein breites Angebot. Doch mit der Schließung des Real-Markts verliert das Center einen wichtigen Anziehungspunkt. Und schon im März wird ein weiteres Geschäft das Center verlassen.















Villingen-Schwenningen - In den Modegeschäften hängen die Mitarbeiter die Kleidungsstücke an Ort und Stelle zurück, im Kiosk wird gerade ein Paket aufgegeben, ein älterer Mann sitzt auf einer Bank in der Mall und macht eine Pause und hinter der Wand, wo einst der Real-Markt war, sind Bauarbeiten zu Gange. Und dann ist da noch das Impfzentrum, an dem die Menschen nach wie vor Schlange stehen. Doch so richtig belebt ist das Schwarzwald-Baar-Center nicht.