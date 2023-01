2 Alexander Herr, neuer kaufmännischer Geschäftsführer der Wild Wings, stellt sich vor. Foto: Schölzel

Geschäftsführer Stefan Wagner der Wild Wings Spielbetrieb GmbH hat jemand neues an seiner Seite: Ex-Skispringweltmeister Alexander Herr. Er übernimmt die Aufgabe als kaufmännischer Geschäftsführer.















Link kopiert

VS-Schwenningen - Es sei bekannt gewesen, dass die Wild Wings jemand neues suchen, so Thomas Burger bei der Pressekonferenz zur Verkündung des neuen kaufmännischen Geschäftsführers im Schwarzwald. Letztendlich überzeugte der neue durch sein sportliches Verständnis – früher war dieser nämlich bekannter Skispringer.

Der 44-jährige Alexander Herr und gebürtige Furtwanger ist eine regionale Persönlichkeit im Schwarzwald-Baar-Kreis, tief verwurzelt in der Region und mit einem guten Netzwerk ausgestattet, was ihn letztendlich für seine neue Position qualifizierte. Bereits mit vier Jahren stand er auf den Skiern, seine größten Erfolge sind unter anderem sein erster Platz im Weltcup 2005 für Deutschland.

Vom Sport in die Wirtschaft

Doch dann der Wechsel in die Wirtschaft: Herr studierte Gesundheitsmanagement und ging nach seinem Studium in die Unternehmensberatung. Der Wechsel vom Sport in die Wirtschaft sei eine bewusste gewesen, so Herr, er wollte "aus dem Sport herausgehen, um das tatsächliche Leben kennenzulernen und aus dieser sportlichen Blase zu entfliehen".

Was ihn überhaupt am Kaufmännischen reize? "Die soziale Marktwirtschaft ist ja das Butter und Brot unserer Gesellschaft", schmunzelt Herr. Jetzt heiße es für ihn: Unternehmerisches mit Profi-Sport in den Einklang bringen.

Rahmenbedingungen müssen geschaffen werden

Die Zahlen sind jetzt sein Bereich, Sponsoren an Land ziehen und behalten und die richtige Öffentlichkeitsarbeit leisten. "Alles was zum Kaufmännischen dazugehört", fasst Herr sein neues Aufgabengebiet bei den Wild Wings zusammen. Alexander Herr will Rahmenbedingungen schaffen, sodass die Wild Wings weiter sportlich wachsen können, nach seinen Worten: "Dass wir alle gut aufgestellt sind und jeder in seinem Bereich nach vorne schauen kann." Was das an konkreten Maßnahmen bedeute, dabei wolle er sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, schließlich starte er erst jetzt in die neue Herausforderung.

Jetzt heiße es erstmals: Überblick verschaffen, Potenzial sehen und Prioritäten setzen. Auch die Fans der Schwenninger Wild Wings stehen dabei hoch im Kurs, denn diese gehören schließlich dazu und begeistern ihn immer wieder aufs Neue: "Wenn das Stadion voll und die Stimmung da ist, bekommt man regelmäßig Gänsehaut", zeigt sich Herr überzeugt ob der Fanliebe.

Er ist dankbar über das Vertrauen

Er freut sich über seine neue Aufgabe: Die Schwenninger Wild Wings seien sowohl ein traditioneller, als auch ein höchst professioneller Club mit einem Team auf einer sehr hohen Ebene, schwärmt Herr bei der Pressekonferenz. Er sei sehr dankbar, dass ihm das Vertrauen geschenkt wurde. Mit ihm als neuer kaufmännischer Geschäftsführer sollen die Wild Wings erfolgreich bleiben und erfolgreicher werden, denn neue Herausforderungen seien ja bekanntlich die "DNA des Sports".