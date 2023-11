Mit 1001 beleuchteten und bemalten Sternen wird sich die ganze Einkaufsstadt Freudenstadt vom Freitag, 2. Dezember, bis zum 7. Januar in ein romantisch leuchtendes, buntes Lichtermeer der Sterne verwandeln. Das kündigt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung an.

„Genussvoller Hüttenzauber und klangvolle, kuschelige Nischen laden ein zum Verweilen in der Innenstadt bei weihnachtlicher Atmosphäre über die gesamte Adventszeit und in den Weihnachtsferien“, heißt es in der Mitteilung.

Insgesamt wurden 500 große Leuchtsterne verteilt, die durch bemalte Sterne zahlreicher Kindergärten ergänzt werden. Im Zuge einer Gutscheinaktion für alle Innenstadtakteure stellte die Stadt Freudenstadt zwei kostenlose LED-Sterne je Geschäft oder Lokal zur Verfügung. Die Aktion kam laut der Mitteilung so gut an, dass viele die Gelegenheit nutzten, um zusätzliche Sterne zu bestellen und so gemeinsam für eine leuchtende Adventszeit in der Innenstadt zu sorgen.

Mit jedem Tag etwas mehr

„Wir freuen uns riesig, dass die Sterne-Aktion so großen Anklang gefunden hat. Gemeinsam schaffen wir so eine einheitliche und weihnachtliche Shopping-Atmosphäre in unserer Innenstadt“, freut sich Lukas Gaus vom Stadtmarketing. Die Mittel für die zwei kostenlose Sternen stammen aus dem Bundesförderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren und von der Stadt.

Ein Rahmenprogramm mit einigen Weihnachtsmarkthütten am Unteren Marktplatz und an weiteren Standorten in der Innenstadt wurde auf die Beine gestellt und von Tag zu Tag kommen Programmpunkte und Attraktionen dazu. Auch Vereine wie die Stadtkapelle oder Institutionen wie die Freudenstädter Kindergärten bringen sich musikalisch und künstlerisch mit ein.

An den drei ersten Adventssamstagen bietet der Kinderschutzbund in seinen Räumlichkeiten in der Reichsstraße von 10 bis 13 Uhr eine Kinderbetreuung an. Für einen Unkostenbeitrag von fünf Euro können Kinder ab vier Jahren unter qualifizierter Betreuung nach Herzenslust basteln oder spielen, während die Eltern einkaufen gehen. Es gibt Waffeln und Getränke. Anmeldung per E-Mail an wir@kinderschutzbund-freudenstadt.de. Zusätzlich ermöglicht die Depotstation beim „s’Lädle“ auf dem Oberen Marktplatz die Aufbewahrung von Gepäck und Einkäufen.