1 Bleibt gelassen: Coach Alen Velcic geht fest davon aus, dass die Panthers ihre Hausaufgaben machen, weiter in der ProA spielen. Foto: Michael Kienzler

Aufregung am Montag gegen Mittag: Die BARMER 2. Basketball Bundesliga teilt mit, dass gegen den ProA-Bundesligisten wiha Panthers Schwenningen ein Nachlizenzierungsverfahren eingeleitet worden sei. Coach Alen Velcic macht sich aber keine großen Sorgen.















Der "Mr. Basketball VS" hat in seiner langen Karriere schon viel erlebt. So überrascht es nicht, dass Velcic auch am Montag ruhig und sachlich sagt: "Es ist – nicht nur im Sport – nicht außergewöhnlich, wenn man etwas nachbessern muss. So ist es eben nun auch bei uns", geht der Panthers-Coach fest davon aus, dass die Doppelstädter auch in der kommenden Runde in der zweithöchsten Basketball-Klasse Deutschlands spielen.

Die Mitteilung der Panthers

Aufgrund einer kürzlich auferlegten Nachzahlung in Höhe von knapp 50 000 Euro, die aus einer behördlichen Überprüfung im Februar 2021 resultiere, müssten die Schwenninger ihre Bilanz aus dem Vorjahr neu erstellen, teilen die Panthers offiziell mit. "Hiervon ist auch der fristgerecht eingereichte Lizenzantrag für die kommende Spielzeit betroffen. Die Verantwortlichen der wiha Panthers befinden sich im regen Austausch mit dem Kölner Ligabüro und sind zuversichtlich, die erforderlichen Unterlagen und Nachweise in Form eines berichtigten Lizenzantrags einreichen zu können. Die erneute Frist zur Einreichung wurde bis zum 20. Juni 2022 gesetzt", heißt es weiter in der Mitteilung des Basketball-Zweitligisten.

Die sportlichen Planungen

Alen Velcic ist also zuversichtlich, dass die Schwenninger Verantwortlichen die Hausaufgaben erfüllen werden. "Dafür haben wir ja auch unsere Experten." Der Coach bastelt "im Moment" ganz normal am Kader für die ProA-Saison 2022/23 weiter. "Die Gespräche laufen", hofft der langjährige Coach auf zeitnahe Zusagen vor allem von deutschen Cracks. Trainingsauftakt soll am 22. August sein, ein Trainingslager in der Ferne sei derzeit nicht geplant. Übrigens weiß Velcic nicht, was passieren würde, sollten die Panthers das Nachlizenzierungsverfahren nicht bestehen. "Ich kann ich nicht sagen, in welcher Liga wir dann spielen würden."

Die Mitteilung der 2. Basketball Bundesliga

Die BARMER 2. Basketball Bundesliga hatte zuvor gegen Mittag mitgeteilt, dass "ein Nachlizenzierungsverfahren gegen den ProA-Bundesligisten wiha Panthers Schwenningen nach § 13 Lizenzstatut für die noch bis zum 30. Juni laufende Saison 2021/22 eröffnet" worden sei. Weiter heißt es: "2021 kam es bei der Basketball Villingen-Schwenningen GmbH, die wirtschaftlicher Träger des Bundesligisten Basketball Verein Villingen-Schwenningen e.V. ist, in der Geschäftsstelle zu einer Durchsuchung durch das Hauptzollamt und das Finanzamt. Aufgrund der daraus resultierenden Ergebnisse sieht sich die 2. Basketball-Bundesliga GmbH gezwungen, beim Basketball Verein Villingen-Schwenningen e.V. ein Nachlizenzierungsverfahren für die Saison 2021/2022 zu eröffnen."

