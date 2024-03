Lionsnight in Villingen: Ausgelassene Party mit zahlreichen Bands

Verschiedene Gruppen heizen am Samstag, 27. April, ab 21 Uhr in vielen Locations in der Innenstadt ein. Den Auftakt bildet ein Konzert ab 19 Uhr in der Benediktinerkirche

In eine riesige Partymeile verwandelt sich die Villinger Innenstadt am Samstag, 27. April, und das für einen guten Zweck: Der Lionsclub Villingen-Schwenningen Mitte stellt zusammen mit Sponsoren und Helfern die zweite Lionsnight in zahlreichen Locations auf die Beine. Auch der Schwarzwälder Bote ist als Medienpartner wieder mit von der Partie.

2017 hatte der Serviceclub mit einem Partner den ersten Villinger Nightgroove initiiert und bis zur Zwangspause wegen Corona erfolgreiche Auflagen gefeiert. In Eigenregie reaktivierten die Mitglieder das Partyformat dann 2023. Und nach der tollen Premiere geht die Lionsnight in eine neue Runde, deren Erlös drei sozialen Projekten aus der Doppelstadt zugute kommt.

Es sei ein wunderbares Konzept und der Lionsclub ein Garant für ein tolles Fest, betont Oberbürgermeister Jürgen Roth, der die Schirmherrschaft übernommen hat und sich wieder unter das Partyvolk mischen will. Er freue sich, wenn die Lionsnight die ganze Stadt mit Musik erfüllt und eine Strahlkraft weit über Villingen hinaus entfaltet.

Zahlreiche Helfer im Einsatz

Es sei das größte Event, das der Club organisiert, hebt Präsident Jochen Seidel hervor, er und seine Mitstreiter seien begeistert, dass die Fürstenberg-Brauerei, das Autohaus AHG, die Volksbank – die Gestalterbank und das Möbelhaus Fetzer als Partner zur Seite stehen.

Zudem seien erneut Lions-Freunde aus der Doppelstadt und deren Nachwuchsorganisation, der Ortsverein Villingen des Deutschen Roten Kreuzes und der Kindergarten St. Konrad im Einsatz, um in den beiden vom Club selbst bewirteten Räumlichkeiten, dem Atrium der Volksbank und der Zehntscheuer der Narrozunft, anzupacken, erklärt Kirsten Wolf vom Organisationsteam.

DJane legt heiße Rhythmen im Atrium auf

Auch fast alle Wirte, die im vergangenen Jahr mit im Boot waren, hätten erneut zugesagt, verrät Mitorganisator Joe Kromer. Bei der ersten Lionsnight habe alles super gepasst und viel Spaß gemacht, unterstreicht der Wirt Maximilian Burkhard. So seien er und seine Kollegen gerne bereit, sich zu beteiligen und einen Beitrag zu leisten, Schwung in die Innenstadt zu bringen. Und Markus Stiepermann, Lionsmitglied und Bereichsleiter des Geschäftsfelds Private Banking und Vermögensmanagement bei der Volksbank, zeigt sich begeistert, dass DJane Tatjana Orffée bei der SWR3-Party im Atrium heiße Rhythmen auflegt. Da seien er und manch ein Mitarbeiter sicher auf der Tanzfläche anzutreffen.

Fest steht ebenso, dass die Dörr-Brüder in der Zehntscheuer auftreten. Angesichts des großen Andrangs 2023 rät Lionsmitglied Erwin Koller vom Autohaus AHG, sich rechtzeitig einen Eintrittsbändel zu sichern. Und für den guten Zweck vielleicht sogar etwa mehr zu zahlen, regt Rainer Müldner vom Organisationsteam an. Auch Heiko Fetzer vom Möbelhaus Fetzer will dazu beitragen, einen möglichst hohen Erlös zu erzielen.

Das bereitet drei Vereinen eine besondere Freude: Joachim Spitz möchte mit der Spende die Arbeit von Fight for Your Life weiter ausbauen, Chance hoch 2 könne das Geld gut gebrauchen, um Sport- und Bewegungsangebote für die betreuten Schüler der sechsten bis achten Klassen zu finanzieren, verraten Katja Scheele und Manuel Seeger. Und Frauen helfen Frauen plane, die Außenanlage des Frauenhauses attraktiver zu gestalten, stellt Gabriele Unverhau fest.

Genug Gründe also, eine ausgelassene Party zu feiern.

Tickets

Vorverkauf

Die Bändel, mit denen es Einlass in alle Locations gibt, sind im Vorverkauf bei allen Mitgliedern des Lionsclubs VS Mitte, bei den Tourist-Informationen, den Filialen der Volksbank – die Gestalterbank, beim Edeka-Center Culinara in Schwenningen und den beteiligten Gastronomen erhältlich. Zudem rühren die Lions am Samstag, 23. März, von 10 bis 14 Uhr die Werbetrommel an einem Stand in der Rietstraße am Durchlass zum Münsterplatz und bieten Karten an.