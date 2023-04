Tausende Besucher ließen sich das Event in Villingen nicht entgehen. Auf der Bühne standen der Laetitia Chor in der Johanneskirche, die Dörr-Brüder in der Zehntscheuer, The Krusty Moors im Irish Pub, Roccaine im Zuma, Lieber Anders im s‘Hüttle, Wild Night im Down Under, Harry and the Lickfillers im Schlössle, Ronny Weltraum und die Mopeds sowie Wolf and the Heart Of im Hausverbot sowie Enrico Novi im Glunkenhaus.

Im Atrium der Volksbank wurde später bei "SWR3 goes Clubbing" mit DJ Josh Kochhann getanzt und gefeiert.

Der Reinerlös der Veranstaltung wird verwendet, um das DRK Villingen und die Tafelläden in Villingen und Schwenningen mit Spenden zu unterstützen.