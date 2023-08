Den Linienverkehr in Rottenburg fährt weiterhin das Busunternehmen Edel. Geändert hat sich lediglich die Organisationsstruktur: Edel fährt im Auftrag der neuen roBus GmbH. Die Stadt vergab den Stadtverkehr an die roBus für eine Dauer von zehn Jahren.

Den Rottenburger Stadtverkehr erbrachten bislang die Stadtwerke – mit eigens angeschafften blau-weißen Bussen. Durchführendes Busunternehmen mit geschultem Buspersonal ist die Firma Edel Busreisen aus Rottenburg. Markus Edel als Inhaber des Busunternehmens erklärt, dass nun die roBus GmbH als eigenes Verkehrsunternehmen gegründet wurde. Auch weiterhin wird Edel Busreisen den Stadtverkehr fahren – alles sei mehr eine rein organisatorische Sache.

Start im kommenden Jahr

Edel Busreisen wird dann ab dem kommenden Jahr im Auftrag der roBus GmbH fahren, nicht mehr im direkten Auftrag der Stadtwerke. Vier Busfahrer hat das Busunternehmen Edel für den Stadtverkehr eingestellt – sie fahren in drei Bussen alle fünf Buslinien des Rottenburger Stadtverkehrs. Es fahren weiterhin die blau-weißen Stadtbusse. Mit der Gründung der roBus GmbH soll der Stadtverkehr sichergestellt werden. Die Stadt Rottenburg vergab den Stadtverkehr in Rottenburg an die roBus GmbH, für eine Dauer von zehn Jahren.

Gefahren werden die Linien 1 bis 5 sowie das Anrufsammeltaxi. Das Anrufsammeltaxi verkehrt in Zeiten ohne Busverkehr sowie in Räumen ohne Busverkehr in Festbedienung. Es deckt die Grundversorgung ab und fährt nach gesonderter telefonischer Anmeldung. Der Stadtverkehr in Rottenburg umfasst ohne das Anrufsammeltaxi circa 140 000 Fahrplankilometer pro Jahr. In den kommenden Jahren soll auch das zukünftige DHL-Areal an den Stadtverkehr angebunden werden. Für den Stadtverkehr gilt der Stadttarif Rottenburg. Mit dem Verkehrsverbund Neckar-Alb-Donau (Naldo) wurde ein Kooperationsvertrag abgeschlossen.

Die Linien in der Stadt

Gefahren wird der Stadtverkehr etwa auf der Linie 1, die das Kreuzerfeld anbindet. Die Linie 2 fährt nach Siebenlinden, etwa zum Lidl und bindet das Burgäcker-Äuble an. Linie 3 fährt zum Theoderich und bindet damit die Gymnasien an, und die Linie 4 fährt zum Lindele Ost. Die Linie 5 fährt zum Schadenweilerhof. Das Anrufsammeltaxi fährt am Abend und bedient vom Bahnhof aus das Kreuzerfeld, die Innenstadt, Burgäcker-Äuble und Siebenlinden. Gefahren wird mit Niederflur-Standardlinienbussen. Im Bereich des Anrufsammeltaxis können Kleinbusse eingesetzt werden. Angeschafft werden drei neue Niederflur-Standardlinienbusse, die dann den Rottenburger Stadtverkehr bedienen werden. Übrigens ist roBus verpflichtet, am Deutschlandticket teilzunehmen, auch kooperiert roBus mit dem Naldo und hat die jeweils gültigen Tarife des Naldo und auch dessen Beförderungsbedingungen anzuwenden.