1 Die Teilnehmer liefen durch die Biergasse hinauf zum Marktplatz, wo sie sich eine Weile aufhielten. Foto: Rousek

In der Vorwoche stagnierte die Teilnehmerzahl, nun ist die Zahl der Demonstranten wieder gestiegen: 500 Maßnahmen-Gegner beteiligten sich am Montag am Lichterspaziergang durch die Calwer Innenstadt.















Link kopiert

Calw - Die Teilnehmerzahl steigt wieder: 500 Personen beteiligten sich laut Zählung der Polizei am Montag in der Calwer Innenstadt am Lichterspaziergang gegen die Corona-Maßnahmen und die geplante Impfpflicht. Zu Zwischenfällen ist es dabei – genau wie an den Montagen zuvor – nicht gekommen. Angemeldet war die Demonstration allerdings auch dieses Mal wieder nicht.

Neuer Rekordwert

Einer der ersten Lichterspaziergänge durch Calw fand vor fünf Wochen mit 250 Teilnehmern statt. Die Zahl stieg daraufhin kontinuierlich auf 400, stagnierte auf diesem Niveau jedoch in der Vorwoche. Nun schlossen sich wieder mehr Maßnahmen-Gegner dem Protestzug an, der damit einen neuen Rekordwert erreicht.

Einen Protest gegen den Protest gab es in Calw auch in dieser Woche nicht. Lediglich dem Lichterspaziergang vor vier Wochen stellten sich 20 Demonstranten entgegen.

Fußstreife im Einsatz

Pforzheim weiter Spitze

Im Vergleich mit anderen Städten im Nordschwarzwald gehört der Calwer Lichterspaziergang weiterhin zu den kleineren. In Nagold nahmen am Montag laut Polizei erneut 800 Maßnahmen-Gegner am Protestzug teil. In Freudenstadt stieg die Zahl im Vergleich zur Vorwoche von 800 auf 1000. Mit 3100 wurde die höchste Teilnehmerzahl erneut aus Pforzheim vermeldet. Erstmals gingen am Montag auch in Bad Wildbad Lichterspaziergänger auf die Straße – allerdings laut Polizei nur zehn. Augenzeugen sprechen dort jedoch von rund 30 Personen.

Polizei kontrolliert

Die Calwer Innenstadt wurde für die Polizei derweil am Dienstag erneut zum Einsatzgebiet: Rund ein Dutzend Beamte auf Fußstreife kontrollierte am Vormittag die Einhaltung der Corona-Verordnung. Wie viele Verstöße dort festgestellt wurden, teilte die Polizei nicht mit.