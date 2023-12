Stellenabbau bei Homag : Bürgermeister von Schopfloch und Calw beklagen „bittere Nachricht

1 Trafen sich zum Informationsgespräch (von links): Thomas Staubitzer, Dorothee Diehm, Carmen Hettich-Günther, Drago Jeric, Florian Kling, Armin Auer und Stefan Bernhart. Foto: IG Metall Freudenstadt

In den geplanten Stellenabbau bei Homag kommt Bewegung. Konzernbeirat, Arbeitgeber und IG Metall treffen sich zu einem ersten Gespräch.









Den drohenden Stellenabbau bei Homag von mehr als 500 Beschäftigten in Deutschland bezeichnen der Schopflocher Bürgermeister Thomas Staubitzer und Calws Oberbürgermeister Florian Kling als „bittere Nachricht“ für die Region, heißt es in einer Pressemitteilung der IG Metall Freudenstadt. Auf deren Einladung fand ein Informationsgespräch zwischen Betriebsräten der Homag-Standorte Schopfloch und Holzbronn in Schopfloch statt.