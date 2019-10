Kreis Freudenstadt Zahl der Raubüberfälle steigt sprunghaft an

Beim jüngsten Überfall am 25. Oktober bedrohte ein Unbekannter mit einem Messer eine Mitarbeiterin der Shell Tankstelle in Freudenstadt und raubte das Bargeld. Die Ermittlungen sind noch im Gange.

Ebenfalls ein mit einem Messer bewaffneter Unbekannter überfiel im Mai ein Tabak- und Zeitschriftengeschäft in der Freudenstädter Innenstadt und raubte Bargeld. Knapp zwei Monate später überfiel derselbe Täter dasselbe Geschäft, aber ohne Beute. Die Polizei konnte in der Zwischenzeit einen Tatverdächtigen identifizieren. Dieser ist laut Polizeipräsidium Tuttlingen derzeit wegen einer anderen Straftat in Haft. Das Verfahren vor Gericht ist noch nicht abgeschlossen.