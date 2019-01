Kreis Freudenstadt Hinterm Ruhestein geht Wetter-Chaos los

Verletzte durch Schneebruch gab es am Samstag bei Unterstmatt. Sie wurden von der Bergwacht gerettet. Zwölf Personen – Erwachsene, Kinder und Jugendliche – waren am Sonntag in der Skihütte Hornisgrinde eingeschneit. Die geplante Evakuierung war offenbar dann doch nicht notwendig. Sie sollten bis Montagabend zu einer tiefer gelegenen Hütte absteigen, hieß es. Auch am Montag waren Teile der B 500 noch gesperrt. Das Hotel Mummelsee wurde am Sonntag geschlossen. Ein Hotel bei Unterstmatt wurde von der Polizei evakuiert.

Derweil lösten Regen und milde Temperaturen am Sonntag und Montag einen Teil des Schnees in tieferen Lagen des Kreises Freudenstadt auf, ehe am Montagnachmittag weitere Graupelschauer fielen. Übers Wochenende wurde der Pegelstand des Neckars in Horb genauer beobachtet. Am Montag überschritt er den Meldewasserstand. Eine bedrohliche Situation entstand aber nicht, da der Zufluss von Schmelz- und Regenwasser im Laufe des Montags wieder abnahm. "Es ist eine entspannte Situation", erklärte ein Stadt-Sprecher. Man habe am Wochenende frühzeitig die Wege am Neckar gesperrt.