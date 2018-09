Konstanz/Karlsruhe Hat Mafia vom Schwarzwald aus agiert?

Den Angeklagten, laut Gericht überwiegend Italiener oder italienischstämmig, wird Drogenhandel in großem Stil vorgeworfen sowie Schmuggel und der Besitz scharfer Schusswaffen. Drogengeld wurde in Gaststätten gewaschen, Wirte massiv bedroht.

Im Fall von Hüfingen geht es um versuchten Mord: Die Schüsse aus einem Auto auf das Lokal sollten "Unstimmigkeiten aus Drogengeschäften" offenbar auf die harte Tour regeln. Verletzt wurde niemand.

Der Schlag gegen das kriminelle Netzwerk war deutschen und italienischen Ermittlern nach monatelanger und streng geheimer Vorarbeit gelungen. Im Juni vergangenen Jahres dann der Zugriff: Rund 300 Polizisten nahmen 15 Männer fest, zwei wurden in Italien festgesetzt. Im Südwesten waren rund 30 Wohnungen, vorwiegend im Schwarzwald-Baar-Kreis, durchsucht worden .

Die Beamten beschlagnahmten nach Angaben der Staatsanwaltschaft unter anderem kiloweise Drogen sowie Grundstücke, Fahrzeuge, Schmuck und Geld - Vermögenswerte im Wert von rund sechs Millionen Euro. Die Ermittlungen ergaben "Bezüge zur sizilianischen Cosa Nostra und zur kalabrischen 'Ndrangheta".

Angeklagte alle gesellschaftlich integriert

Elf Männer wurden schließlich Ende Februar angeklagt; die Anklageschrift listete auf 117 Seiten 54 Tatvorwürfe. Zwei 36 Jahre und 52 Jahre alte Männer sind bereits in abgetrennten Verfahren zu Haftstrafen von jeweils mehr als drei Jahren verurteilt worden. Sie waren geständig. Im Fall der verbliebenen Angeklagten, von denen sechs in Untersuchungshaft sitzen, habe bisher nur einer sich aussagebereit gezeigt, so das Konstanzer Landgericht. Vier der Männer gelten als Hauptbeschuldigte. Gegen rund 35 weitere Personen wird noch in gesonderten Verfahren ermittelt.

Nach dem Schlag gegen den mafiösen Clan sprach der Mafia-Experte des Landeskriminalamtes in Stuttgart, Wolfgang Rahm, von einer bürgerlichen Mafia: "Alle waren gesellschaftlich bestens integriert." Auch im vergangenen Januar kam es im Rahmen einer großangelegten, bundesweiten Razzia zu Festnahmen im Südwesten.

In Deutschland leben nach Angaben aus dem Sicherheitsbericht 2017 des Innenministeriums etwa 560 Personen, die im Verdacht stehen, Mitglieder der italienischen organisierten Kriminalität zu sein. Ein knappes Drittel davon, vor allem mutmaßliche Mitglieder der Mafiaorganisation 'Ndrangheta, wohnen demnach in Baden-Württemberg.

Video von der Pressekonferenz nach den Festnahmen: