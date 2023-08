1 Die Frage, wo Babys künftig zur Welt kommen sollen, treibt etliche Menschen im Raum Calw um. Foto: © Simon Dannhauer - stock.adobe.co/Simon Dannhauer

Frauenarzt und Geburtshelfer Günter Oettling nennt zahlreiche Gründe, warum die Geburtshilfe – entgegen den Plänen des Klinikverbunds – in Calw besser aufgehoben wäre als in Nagold. Nicht zuletzt lässt der Mediziner auch eines der „gegnerischen" Argumente nicht gelten.









Die Pläne des Klinikverbunds Südwest, die Geburtshilfe von Calw nach Nagold zu verlegen, sorgen weiter für Unruhe – und für teils schlimme Befürchtungen. Nun meldet sich Günter Oettling zu Wort. Der promovierte Frauenarzt und Geburtshelfer, der in Calw tätig ist und auch zeitweise im dortigen Krankenhaus arbeitet, führt in einer Stellungnahme zahlreiche Argumente an, warum die Geburtshilfe in Calw bleiben sollte.