Der bisherige Freiburger Top-Scorer Jordan George soll noch für mehr Tiefe im Wild-Wings-Kader sorgen.

Der 31-jährige Deutsch-Amerikaner und der EHC Freiburg hatten das Ende ihrer Zusammenarbeit am Sonntag erst bekanntgegeben. Obwohl Jordan George mit elf Toren und 22 Assists (33 Punkte) in bisher 26 Partien in dieser Saison Freiburgs Topscorer war, gab es offenbar Probleme zwischen ihm und EHC-Trainer Robert Hoffmann.

"Jordan George bringt uns auf seiner Position die Tiefe in den Kader, die wir im Laufe der Saison häufig vermisst haben. Er hat in den vergangenen Jahren außerdem konstant bewiesen, dass er mit einen guten Scoringtouch ausgestattet ist" sagt Sportdirektor und Trainer Christof Kreutzer zur Verpflichtung des Angreifers.

"Eine große Möglichkeit für mich"

Über Norwegen und Dänemark kam Jordan George 2016 zu den Fischtown Pinguins nach Bremerhaven, wo er zwei Spielzeiten verbrachte. Nach Stationen bei den Lausitzer Füchsen und dem EHC Freiburg schließt sich der gebürtige US-Amerikaner nun den Schwenninger Wild Wings an. "In den vergangenen Tagen kam die Chance für mich auf, den Wechsel in die DEL zu wagen. Nach dem sich beide Clubs darauf verständigt hatten und sich einigen konnten, ging alles auch ziemlich schnell. Ich sehe den Wechsel als große Möglichkeit für mich an und werde in allen Bereichen versuchen meinen Teil zum Erfolg bei den Wild Wings beizusteuern" beschreibt der 31-Jährige seine Perspektive am Neckarursprung.

Lohn in Nürnberg für harte Arbeit

Christof Kreutzer freute sich nach dem 6:3-Sieg seines Teams am Sonntag in Nürnberg: "Das erste Drittel war von beiden Teams noch etwas wild geführt worden. Beide Mannschaften haben zunächst versucht, nach dem Jahreswechsel gut wieder in den Rhythmus zu finden. Ab dem zweiten Drittel haben wir dann – bis auf ein paar Fehler in der Abwehr – solide gespielt und die Tore zum richtigen Zeitpunkt erzielt. Sehr positiv war dann, dass wir das letzte Drittel souverän abgespult haben. Mit diesen drei Siegen in Folge hat sich unsere Mannschaft für die harte Arbeit in den vergangenen Wochen belohnt."

Brett Pollock ist glücklich

Auch der Wild-Wings-Neuzugang Brett Pollock bekam ein Lob von Christof Kreutzer: "Unter dem Aspekt, dass er zuvor erst einmal mit dem Team trainiert hat, war es schon ganz gut." Der neue Angreifer, der bei seinem Debüt auch schon im Überzahl eingesetzt wurde, freute sich über seine gelungene Premiere: "Das ist natürlich ein gutes Gefühl: erstes Spiel, ein Tor und hier in Nürnberg zu gewinnen. Das ist großartig."

Entscheidung in der Abstiegsfrage gefordert

Christof Kreutzer geht weiter davon aus, dass die DEL zeitnah eine Entscheidung in der Auf- und Abstiegsregelung in dieser Saison bekanntgeben wird. "Das schiefe Bild unserer Tabelle ist ja nicht mehr normal. Iserlohn hat es am Wochenende bereits zum zweiten Mal in dieser Saison mit internen Corona-Fällen getroffen. Ich hoffe nur, dass wir alle diese Saison vernünftig durchbringen können, aber sicher bin ich mir da auch nicht mehr. Wir müssen diese Probleme in der Liga aber ausblenden und weiter von Spiel zu Spiel denken. Die Stimmung bei uns ist hervorragend. Es ist noch einiges für uns in dieser Saison möglich."

Wild Wings bald komplett geboostert

Angesichts des zu erwartenden Inzidenz-Anstiegs bei der Omikron-Welle werden auch die Wild Wings ihre internen Testbedingungen täglich weiter verschärfen. Außerdem wird am kommenden Montag auch der zweite Teil des Kaders nun komplett geboostert. Um das Team in den Tagen nach dieser dritten Impfung zu schonen, wird wohl das Heimspiel am Mittwoch, 12. Januar, gegen Augsburg verlegt. Die DEL hatte diese Option den Klubs im Falle einer jeweiligen großen Booster-Aktion auch am Wochenende zugesagt. Diese Option wollen die Schwenninger ziehen., zumal sie dann auch am Freitag, 14. Januar, regulär spielfrei wären. Doch zunächst geht es für die Wild Wings am Mittwoch (18.30 Uhr) im Heimspiel gegen die Düsseldorfer EG weiter.