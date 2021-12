1 Feiert Stürmer Brett Pollock am Sonntag ausgerechnet in Nürnberg sein Debüt für die Schwenninger Wild Wings? Foto: Eibner

Die Wild Wings haben noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Schwenningen verpflichtete am Donnerstag mit Brett Pollock einen weiteren Stürmer. Er wechselt aus Södertälje an den Neckarursprung.















Der 25-jährige Linksschütze und NHL-Draft-Pick von 2014, der in Runde 2 von den Dallas Stars ausgewählt wurde, soll der Offensive in Schwenningen einen weiteren Schub geben. In der vergangenen Saison zeigte der Kanadier bei den Nürnberg Ice Tigers mit 25 Punkten in 38 Spielen bereits seine Qualitäten in der DEL. Zuletzt war der Powerforward bei Södertälje SK in Schweden aktiv, wo ihm durchschnittlich 0,89 Scorerpunkte gelangen.

"Mehr Durchschlagskraft"

"Brett Pollock wird durch seine körperliche Präsenz und seine spielerischen Fähigkeiten für mehr Durchschlagskraft in unserer Offensive sorgen", sagt Sportdirektor Christof Kreutzer in einer Mitteilung des Eishockey-Erstligisten zum jüngsten Transfer. Der in Regina (Kanada) geborene Flügelstürmer schlägt in Schwenningen voller Vorfreude sein zweites Kapitel in der DEL auf: "Um ehrlich zu sein – musste ich nicht lange überlegen, als die Anfrage der Wild Wings kam. Als Spieler willst du immer auf dem höchsten Level spielen – und die DEL hat ein richtig gutes Niveau. Ich freue mich auf meine Rückkehr nach Deutschland und hoffe, mit guten Leistungen meinen Teil zum Teamerfolg beisteuern zu können."

Debüt ausgerechnet in Nürnberg?

Bereits am Donnerstag reiste die neue Nummer 29 von Stockholm aus in den Schwarzwald. Am Sonntag steht für die Wild Wings das erste Spiel des Jahres auf dem Plan – ausgerechnet in Nürnberg.