Eine enge Hotel-Zufahrt – und ein benachbartes betreutes Wohnen. Dort wird immer wieder der Rettungsdienst benötigt. So auch am Dienstag. Und der stellt sein Fahrzeug in der Einfahrt ab, um eine Patientin schonend einladen zu können. Das gefällt dem Hotelbetreiber gar nicht – aber die Notärztin reagiert in den sozialen Medien.