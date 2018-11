Horb a. N. Verbrechen in Nordstetten: Todesursache bleibt unklar

Die Polizei ermittelt mit einer 50-köpfigen Sonderkommission, wer den Horber Geschäftsmann Michael Riecher in seinem Wohnhaus in der Weikersthalstraße in Nordstetten getötet haben könnte. Ein Kriminalexperte sagt: "Allein die Größe der Sonderkommission lässt darauf schließen, dass es bisher noch keine heiße Spur gibt."

Die Todesursache gibt Rätsel auf. Erschossen oder erstochen wurde Riecher nicht. Als der Notarzt am Samstag um 10 Uhr die Leiche Riechers untersucht, gibt es zunächst kein klares Ergebnis. Die Todesursache ist unklar. Die Polizei wartet zunächst das Obduktionsergebnis ab. Und das bringt am Dienstag ans Licht: Riecher wurde getötet. "Aus ermittlungstaktischen Gründen können wir die genaue Todesursache zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt geben", erklärt Frank Grundke, Pressesprecher der ermittelnden Staatsanwaltschaft Rottweil.

Die Polizei fängt am Dienstagabend an, den Tatort zu sichern. Die Spurensicherung vor Ort. Am Mittwochmorgen legen sie dann richtig los und durchkämmen den ganzen Ort. Die anderen Ermittler befragen nicht nur alle Nachbarn, sondern andere Kollegen suchen sogar die Gehwegränder der Scheibenbußstraße ab. Sie schauen in jede Mülltonne, auch die Container in der benachbarten Josef-Hezel-Straße inspizieren sie. Die Spurensuche dauert stundenlang. Sogar die Baustelle für die Hochbrücke wird grob abgesucht. Hat der oder die Täter Beweisstücke entsorgt? Oder sogar Tatmittel?