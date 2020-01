Horb a. N. Mann wegen Exhibitionismus verurteilt

Der Mann aus dem westafrikanischen Gambia, dessen Asylverfahren noch nicht abgeschlossen ist, sah sich unschuldig vor Gericht geladen. Immer wieder schilderte er seiner Englisch-Dolmetscherin auf Deutsch, dass doch gar nichts vorgefallen sei und beschimpfte das Opfer sogar als "Nazi". "Ich hatte immer Probleme mit dieser Frau." Richter Trick platzte daraufhin der Kragen, und er forderte Respekt ein, verbunden mit der Androhung einer Strafe für Beleidigung.

Beleidigungen seien beim Angeklagten an der Tagesordnung, schilderte die Sozialarbeiterin. "Er ist immer sehr aggressiv und respektlos. Oftmals war er auch durch Drogen zugedröhnt." Welche Worte das zum Beispiel seien, mit denen sie beleidigt wurde, fragte der Richter. Der Zeugin fiel es sichtlich schwer, Worte wie "Fotze" oder "Hure" in den Mund zu nehmen. "Warum haben Sie denn da keine Anzeige erstattet?", hakte Trick nach. Die Sozialarbeiterin antwortete: "Wissen Sie, das ist in den Asylunterkünften unser täglich Brot, dass wir von Migranten beschimpft werden. Damit wollen und können wir uns gar nicht aufhalten, weil wir unsere Arbeit machen wollen. Ich bin nicht gern ein Opfer."

Keine Bewährungsstrafe

Richter Trick fackelte schließlich nicht lange und benötigte nur wenige Minuten Bedenkzeit, um zu einem Urteil zu kommen. Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft hatte bereits eine "sehr schwierige Sozialprognose" attestiert, hatte aber noch eine dreimonatige Bewährungsstrafe vorgeschlagen, verbunden mit 60 Stunden Sozialarbeit und einem Antiagressionstraining. Bewährung wollte Trick dem Angeklagten, der ohne Anwalt erschien, allerdings nicht mehr geben.

Zwei Monate Haftstrafe lautete sein Urteil. "Wenn es nach mir ginge, müssten sie die auch absitzen. Wer nicht hören will, muss fühlen." Auch wenn im Prozess Aussage gegen Aussage stand, habe er keinen Zweifel an der Schilderung der Sozialarbeiterin. "Sie hat vor Gericht einen ruhigen und besonnenen Eindruck gemacht. Sie hat sehr anschaulich gemacht, dass sie sich in der Unterkunft immer wieder Beleidigungen gefallen ließ, aber die exhibitionistische Tat nicht mehr."

Der Angeklagte sei bereits mehrfach auffällig geworden. "Bedrohung, Beleidigung und Körperverletzung – das sind alles Delikte gegen die körperliche und psychische Integrität von Personen." Auch vor Gericht habe er keinen Respekt gezeigt und sei allen Prozessbeteiligten ständig ins Wort gefallen. "Sie reden selbst ständig von Respekt, aber Sie selbst zeigen ihn nicht." Der Verurteilte redete dann auch nach der Verhandlung weiter. Doch der Richter hatte genug und verließ schnell den Gerichtssaal.