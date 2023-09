1 Die Fledermäuse sind streng geschützt. Foto: Sergey Ryzhkov - stock.adobe.com/Sergey Ryzhkov

Verbandsmitglied Simon Klass hatte jüngst massive Kritik an der Tunnel-in-Tunnel-Lösung der Hermann-Hesse-Bahn geübt. Nun kam das Thema im Zweckverband erneut auf. Und auch wenn keiner so recht glücklich schien, gibt es auch keine zufriedenstellende Alternative.











18,43 Millionen Euro für den Fledermausschutz im Zuge eines Bahnprojekts auszugeben ist eine Menge Geld. So recht wohl war es den wenigsten Mitgliedern des Zweckverbands Hermann-Hesse-Bahn (HHB), als sie der Vergabe für die Trennwandkonstruktionen an Tunneln in Althengstett und Hirsau zustimmten, nicht. Mangels realistischer Alternativen blieb ihnen nichts anderes übrig.