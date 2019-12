Hechingen Kinderpornos: Geldstrafe für 67-Jährigen

In der Begründung des Mannes sei vieles "nebulös" gewesen. Alle 1600 Dateien hätten sich die Kammermitglieder nicht angesehen, "das mussten wir uns nicht zumuten", so der Richter. 79 Dateien hätten ausgereicht, um zur Erkenntnis zu kommen, dass der Angeklagte "härteste Kinderpornografie in gehörigem Umfang" besessen habe.

Bevor das Urteil gesprochen wurde, hielten der Angeklagte und der Staatsanwalt ihre Plädoyers. Letzterer rüffelte zunächst den 67-Jährigen, dass im Gericht nicht der Platz sei, um dessen Lebengeschichte aufzuarbeiten. Der Unfall in den 1980er-Jahren sei nicht Gegenstand der Verhandlung. Der Mutter der damals Dreijährigen eine Mitschuld zu unterstellen, sei verwerflich. Es gehe um drei Taten, das Filmen unter den Rock des Kindes, den Besitz der Kinderpornografie und die Aufnahme des nichtöffentlich gesprochenen Wortes. Es habe keine Befugnis vorlegen, dem Mädchen unter den Rock zu filmen. "Ihre Weltverbesserungstheorie rechtfertigt das nicht", meinte der Staatsanwalt in Richtung des Angeklagten. Er hätte keine Abwägung vorgenommen, die Betroffenen hätten sich seinen Interessen unterordnen müssen. Für sein Projekt sei kein Video erforderlich gewesen, ein Blick in die Medien oder ein Gespräch mit Betroffenen wäre ausreichend gewesen.

Zuvor hatte der Angeklagte moniert, dass er dem Gericht mehrmals Entlastungsargumente per Fax zukommen lassen habe, diese aber unberücksichtigt blieben. Und kritisierte die örtliche Presse, wo nichts Entlastendes über ihn zu lesen gewesen sei.

Angeklagter übergibt 20-seitiges Plädoyer

Dann trug er 75 Minuten sein Plädoyer vor, das er auf 20 Seiten abgetippt hatte. " Mit einem einfachen Video wollte ich darstellen, wie die Welt funktioniert", erklärte er. Der Richter habe ihm deutlich gemacht, dass er sich nicht damit beschäftigen wolle und ihn Kritik von Nichtjuristen nicht interessiere. Der Angeklagte sprach von "Selbstherrlichkeit der Justiz" sowie von "Psycho-Folter."

Erst auf Seite neun ging auf die ihm vorgeworfenen Taten ein. Er habe ausschließlich ein Interesse an der Missbrauchsprävention gehabt und sich dem Kind so genähert, dass es die Mutter wahrnehmen musste. "Die perversen Vorstellungen der Staatsanwaltschaft konnten nicht ansatzweise bewiesen werden", meinte der 67-Jährige. "Verhalten, für das ich mich eigentlich schäme", räumt er immerhin ein. Er habe so viel Ignoranz seitens der Gerichte in der Vergangenheit erfahren, dass er nun hoffe, eine faire Verhandlung zu bekommen. Im Antrag bat er als Anerkennung seiner Bemühungen um Freispruch.