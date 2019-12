Hechingen Mann filmt Mädchen unter den Rock

Seine Version der Geschichte: Nachdem er 1984 durch die schweren Folgen eines Unfalls seine Erwerbstätigkeit aufgeben musste, hat er sich anderen Themen zugewandt. Er fühlt sich als Journalist, zudem ist er überzeugt, dass er durch lesen und nachdenken bedeutende Erkenntnisse über die Welt und im Besonderen über die Evolution gewonnen hat. All das will er in einem Film darstellen, und warum er dazu einem Mädchen unter den Rock filmen muss, ist einer der vielen offenen Fragen in diesem Vorfall.

Erstaunlich: Dass er das Mädchen und dessen Mutter schwer geängstigt hat, dass er andere Menschen so schwerwiegend in ihrem Glück beeinträchtigt hat, scheint ihn kaum zu bekümmern. Jedenfalls geht er darauf nicht ein.

Dass aber Polizei, Staatsanwaltschaft und Gericht seine eigentümliche Sicht der Geschichte nicht näher in Betracht ziehen, kann er nicht akzeptieren. Sozialpsychologen sollen bestätigen, dass er aus seiner Perspektive betrachtet nichts unrechtes getan hat. Der Richter ist überzeugt, dass die Justiz selbst über genug Sachverstand verfügt, solche Vorgänge zu beurteilen. Die Anträge müssen dennoch angehört und beantwortet werden.

In der ersten Verhandlung hatte der Angeklagte schon über 100 Minuten seine Ideen vorgetragen, in der Verhandlung an diesem Montag waren wieder zwei Schöffen, ein Richter und ein Staatsanwalt versammelt, die pflichtschuldig und mit professionell ausdruckslosen Gesichtern zuhörten, was der Angeklagte nun wieder vom Stapel ließ. Begeistert wirkten sie nicht vom Prozessverlauf, aber jeder hat eben das Recht auf ein Verfahren. Mal sehen, ob der nächste Prozesstag zu einem Urteil führt.