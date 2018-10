Hechingen Die Polizei hörte die Telefon-Gespräche ab

Hechingen. Bereits vor zwei Wochen beschäftigten Beutezüge der fünfköpfigen Bande auf den Edeka-Markt in Winterlingen sowie eine Spielhalle in Überlingen das Gericht (wir berichteten). Ein Lidl-Markt in Gammertingen war laut Anklage das Ziel einer weiteren Tat der jungen Männer, die in wechselnder Besetzung agierten, jedoch stets auf Anweisung des Bandenchefs aus Winterlingers. Sein Ansporn wie der eines weiteren Hauptangeklagten waren Drogenschulden. Doch genauso wie seine Gläubiger war auch er gegenüber seinen Komplizen nicht immer zimperlich. "Ein aufdringlicher Mensch, der redet wie ein Wasserfall. Ein Nein gibt es bei ihm nicht", charakterisierte ihn ein Mitangeklagter.

Der Überfall in Gammertingen verlief unter keinen guten Vorzeichen. Der Jüngste der Bande, der bereits in Winterlingen und Überlingen die Angestellten bedrohte und das Geld einkassierte, war auch hier derjenige, der – mit Sturmhaube und Handschuhen maskiert – von zwei Kassiererinnen das Geld aus Kasse und Tresor forderte. Die bewahrten jedoch kühlen Kopf und übergaben ihm lediglich das Kassengeld. Den Tresor könnten sie nicht öffnen, da er mit einem Code gesichert sei, spiegelten sie ihm vor.

Der Angeklagte begab sich daraufhin in das Auto, das der Bandenchef steuerte. Dieser fuhr den Wagen auf einem Feldweg bei Winterlingen in einer Schneewehe fest. Ein dritter Komplize, der dafür eingeteilt war, im Umfeld des Lidl-Marktes nach Polizeifahrzeugen Ausschau zu halten, wurde alarmiert und rettete das Duo. Pikant: Der Haupttäter in diesem Fall gab an, dass er den Überfall abbrechen musste; er strich das Geld für sich alleine ein.