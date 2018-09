Zollernalbkreis Vorwurf: schwere räuberische Erpressung

Die fünf jungen Männer im Alter zwischen 20 und 31 Jahren, die aus Winterlingen, Sigmaringen, Stockach und Radolfzell stammen, sitzen auf der Anklagebank, weil sie zwischen Januar und März dieses Jahres insgesamt drei Einkaufsmärkte und eine Spielhalle ausgeraubt haben sollen. Eine fünfte Tat scheiterte und führte zu ihrer Festnahme.

Erstes ziel war der Edeka-Markt in Winterlingen

Zum ersten Mal schlugen die Männer am 19. Januar in Winterlingen zu. Nachdem einer der Angeklagten mit einem fingierten Anruf die Polizei nach Onstmettingen gelockt hatte – er gab an, dass in einem Wirtshaus eine Massenschlägerei stattfinde –, betrat ein anderer mit einer Skimütze maskiert den Edeka-Markt in Winterlingen und bedrohte zwei Kassiererinnen mit einer Schreckschusspistole. Mit den Worten "Das ist ein Überfall! Mach die Kasse auf!" zwang er die eine Angestellte, ihm Geld zu geben, während die andere Frau den Inhalt des Tresors holen musste.