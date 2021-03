2 Manuel Ulrich vom Ösch noir in Donaueschingen freut sich über seinen zweiten Stern. Foto: Eich

Gerade für die Gastronomie sind es wegen der Corona-Pandemie bewegte Zeiten. Im Restaurantführrer "Guide Michelin 2021" können sich trotzdem zahlreiche Spitzenrestaurants im Südwesten behaupten – oder gar verbessern.

Baiersbronn/Donaueschingen - Im vergangenen Jahr hat noch große Enttäuschung in der Traube Tonbach in Baiersbronn (Kreis Freudenstadt) geherrscht. Nach dem Brand in dem Tradionshotel gingen alle vier "Michelin"-Sterne verloren. Gut ein Jahr später sieht die Welt im Nordschwarzwald schon wieder ganz anders aus: Küchenchef Torsten Michel holt die drei verlorenen Sterne der Schwarzwaldstube zurück. Auch die Köhlerstube trägt wieder einen Stern.

Michel sagt am Freitag bei der Online-Veranstaltung des "Guide Michelin" – live aus Baiersbronn zugeschaltet – überglücklich: "Da fällt einem ein Stein vom Herzen. Das freut uns für die Familie und für das Team." Diese Auszeichnung lasse einen freudiger in die Zukunft schauen, meint Michel. "Das ist jedes Jahr spannend. Da muss man sich neu aufstellen und beweisen", ergänzt er. "Unsere Restaurants haben seit letztem Juni ein neues Zuhause und seit heute wieder vier Sterne", fasst Traube-Seniorchef Heiner Finkbeiner die "Michelin"-Bewertungen zusammen.

Insgesamt leuchten über der Tourismusgemeinde Baiersbronn nun wieder acht "Michelin"-Sterne. Denn sowohl das Restaurant Bareiss (drei Sterne) in Mitteltal als auch das Restaurant Schlossberg (ein Stern) in Schwarzenberg halten ihre Auszeichnungen. "Unser ganzes Team vom Restaurant Bareiss dankt dem ganzen ›Michelin‹-Team für die erneute Auszeichnung mit dem dritten Stern", freut sich Küchenchef Claus-Peter Lumpp, der sich an seine Gäste richtet: "Für deren unglaubliche Unterstützung und den enormen Zuspruch, den wir vor dem jetzigen Lockdown hatten, sind wir ihnen unendlich dankbar. Und wenn wir hoffentlich bald wieder öffnen, sind wir extremst motiviert, unsere Gäste mit der ›einzigartigen Küche‹ zu beglücken und zu begeistern, die ihnen der dritte Stern verspricht."

Auch Hotel Sackmann freut sich

"Wir freuen uns alle, dass wir den Stern halten konnten", sagt Hotelier Jörg Sackmann, der mit seinem Sohn Nico die Küche des Restaurants Schlossberg im Hotel Sackmann in Schwarzenberg leitet. Und dabei waren die vergangenen Monate in ihrem Haus nicht nur vom Lockdown, sondern auch vom größten Bauprojekt in der Geschichte des Hotels geprägt. "Nun sind wir froh, mit neuen Küchen und neu gestalteten Restaurants wieder an den Start gehen zu können." Im Kreis Calw verteidigt Berlins Krone in Bad Teinach-Zavenstein seinen Stern.

Auch auf der Baar ist die Freude riesig: Manuel Ulrich vom Ösch noir in Donaueschingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) kann sich über einen zweiten Stern freuen. Im vergangenen Jahr hat er seinen ersten Stern errungen. Damit entwickelt sich das Ösch noir zu einer unglaublichen Erfolgsgeschichte. Das Edel-Restaurant des komplett neu gestalteten Golf-Hotels Öschberghof hat erst vor knapp zwei Jahren eröffnet – und heimst nun den zweiten "Michelin"-Stern ein. Ulrich ist am Freitag aus dem Häuschen: "Als ich es erfahren habe, wusste ich gar nichts mit mir anzufangen und bin in meiner Wohnung erstmal nur auf und ab gegangen. Ich konnte mich zwei Stunden nicht hinsetzen!"

Für den sympathischen Küchenmeister kommt der zweite Stern durchaus überraschend, "ausgerechnet in so einer Zeit!" Er ergänzt: "Das Team ist komplett neu entstanden und hat von Anfang an die gleichen Ziele verfolgt." Kochen würde man halt so, "wir es uns schmeckt", die gute Küche würde deshalb aus einem eigenen Antrieb heraus resultieren.

Herrmann: Man wartet, zittert, schläft schlecht

Auch weiter westlich, im Ortenaukreis gibt es Grund zur Freude: Das Ammolite im Europa-Park Rust wird zum siebten Mal in Folge mit zwei Sternen ausgezeichnet. "Die erneute Bestätigung der zwei Sterne vom ›Guide Michelin‹ freuen mich und das gesamte Team natürlich sehr und ist alles andere als selbstverständlich", erklärt Küchenchef Peter Hagen-Wiest. Seit 2009 führt Martin Herrmann, Küchenchef des Le Pavillon im Hotel Dollenberg in Bad-Peterstal-Griesbach, zwei-Sterne: "Es ist jedes Mal das Gleiche: man wartet, zittert, schläft schlecht und dann ist die Erleichterung riesengroß", berichtet Herrmann. Auch der Adler in Lahr-Reichenbach freut sich, seinen Stern verteidigen zu können. Zurückerobert hat diese Auszeichnung der Schwarze Adler in Vogtsburg im Kaiserstuhl von Fritz Keller, Präsident des Deutschen Fußball-Bundes. "Das freut uns sehr", sagt Küchenchef Christian Baur.

Behalten haben derweil ihre Sterne in Südbaden der Hirschen in Sulzburg mit Küchenchefin Douce Steiner (zwei Sterne). Sowie Restaurants mit einem Stern, darunter so etablierte Häuser wie Zehner’s Stube in Pfaffenweiler bei Freiburg, Merkles Restaurant in Endingen am Kaiserstuhl, die Wolfshöhle in Freiburg, der Raben in Horben, die Traube in Efringen-Kirchen und das Eckert in Grenzach. Küchenchef Nicolai Wiedmer ist "mächtig stolz". Auch der Storchen in Bad Krozingen freut sich über die Auszeichnung: "Es ist gut, dass der Stern da ist", erzählt Seniorchef Fritz Helfesrieder.