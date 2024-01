Das ist die Umzugsaufstellung in Wellendingen

1 Die Wellendinger Narren freuen sich auf das große Ereignis am Wochenende. Foto: Riedlinger

Das große Landschaftstreffen Neckar-Alb findet am Wochenende in Wellendingen statt. 35 Zünfte bilden den großen Umzug am Sonntag, zu dem Tausende Besucher erwartet werden.









Ganz Wellendingen ist in Fasnets- und Jubiläumslaune. Die Narrenzunft wird 100 Jahre alt und ist Gastgeber für das große Landschaftstreffen Neckar-Alb am Wochenende. Ein großes Programm ist vorbereitet – Höhepunkt ist der große Umzug am Sonntag, der um 13 Uhr beginnt.